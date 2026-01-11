Altın yükselişini sürdürüyor! 11 Ocak 2026 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum nedir?
Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri sınırlı kalırken, yapay zekayla bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir öne çıktı. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte, 11 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.250,51
Satış: 6.251,35
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.508,39
Satış: 4.510,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.000,81
Satış: 10.220,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.003,25
Satış: 40.758,83
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.273,00
Satış: 41.606,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.939,12
Satış: 20.441,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.003,25
Satış: 40.758,83
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.945,71
Satış: 43.001,85
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.495,80
Satış: 4.639,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.776,17
Satış: 6.029,36