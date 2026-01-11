Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın yükselişini sürdürüyor! 11 Ocak 2026 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum nedir, çeyrek, gram, 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın yükselişini sürdürüyor! 11 Ocak 2026 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum nedir?

        Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri sınırlı kalırken, yapay zekayla bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir öne çıktı. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte, 11 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları

        Giriş: 11.01.2026 - 07:40 Güncelleme: 11.01.2026 - 07:40
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.250,51

        Satış: 6.251,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.508,39

        Satış: 4.510,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.000,81

        Satış: 10.220,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.273,00

        Satış: 41.606,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.939,12

        Satış: 20.441,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.945,71

        Satış: 43.001,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.495,80

        Satış: 4.639,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.776,17

        Satış: 6.029,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
