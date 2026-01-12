Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın yükselişini sürdürüyor! 12 Ocak 2026 bugün altın fiyatlarında son durum nedir, çeyrek, gram, 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın yükselişini sürdürüyor! 12 Ocak 2026 bugün altın fiyatlarında son durum nedir?

        Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri sınırlı kalırken, yapay zekayla bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir öne çıktı. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 00:21 Güncelleme: 12.01.2026 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.250,51

        Satış: 6.251,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.508,39

        Satış: 4.510,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.000,81

        Satış: 10.220,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.273,00

        Satış: 41.606,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.939,12

        Satış: 20.441,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,25

        Satış: 40.758,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.945,71

        Satış: 43.001,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.495,80

        Satış: 4.639,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.776,17

        Satış: 6.029,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        Esir liderler
        Esir liderler