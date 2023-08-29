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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 29 Ağustos Salı yani haftanın ikinci iş gününde işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...