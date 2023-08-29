Altın fiyatlarında değer artışı sürüyor! 29 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 29 Ağustos Salı günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bin 630 lira sınırında seyreden gram altın bin 650 lira sınırına kadar yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 29 Ağustos Salı yani haftanın ikinci iş gününde işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.646,68
1.646,99
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.923,04
1.923,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.635,24
2.693,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.540,94
10.740,37
YARIM ALTIN FİYATI
5.254,00
5.386,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.540,94
10.740,37
ATA ALTIN FİYATI
11.155,78
11.438,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
936,32
1.114,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.535,85
1.626,06