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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Ağustos alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 30 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Hafta başıyla birlikte özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 11:55 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:55
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        1

        Altın fiyatları hafta başında yakaldığı yükselişi 30 Ağustos Çarşamba günü de sürdürüyor. Bugün özellikle altın üzerinden işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.663,72

        1.664,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.935,55

        1.935,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.661,95

        2.720,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.647,80

        10.849,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.307,26

        5.441,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.647,80

        10.849,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.168,79

        11.452,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        938,91

        1.122,38

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.539,98

        1.637,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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