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Altın fiyatları hafta başında yakaldığı yükselişi 30 Ağustos Çarşamba günü de sürdürüyor. Bugün özellikle altın üzerinden işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...