Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın yükselmeye devam edecek mi? 2026 Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank altın fiyatları tahminine göre altın ne olacak?

        Altın yükselmeye devam edecek mi? 2026 Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank altın fiyatı tahminleri

        2025 yılı, altın yatırımcıları için oldukça verimli bir yıl olarak kayda geçti. Yeni yılla beraber, altının gramı 6 bin 300 TL'yi aştı. Vatandaşlar, yeni yılda 'güvenli liman' olarak bilinen altının gidişatını merak ederken, Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank'ın yayımladığı analizlerde; küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları nedeniyle 2026 yılında altına yönelik görünümün olumlu olduğu ifade edildi. İşte, 2026 yılı için öne çıkan altın fiyatı beklentileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş trendi yakalayan altının yeni yıldaki seyri merak ediliyor. Son on yılın en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen altının, 2026’daki hareketleri finans dünyasının odağında yer alıyor. Bu bağlamda Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank’ın yayımladığı raporlarda; jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyon görünümünün altın fiyatlarını destekleyebileceği öne çıkarıldı. İşte, 2026’ya dair altın fiyatı beklentileri

        2

        2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        ABD'li finans devi Goldman Sachs, yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

        3

        2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

        Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

        JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

        4

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

        Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.

        5

        SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?

        Yıl Altın ons fiyatı değişim (%)
        2025 64.9
        2024 27.2
        2023 13.2
        2022 -0.4
        2021 -3.6
        2020 25.1
        2019 18.3
        2018 -1.6
        2017 13.2
        2016 8.4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"