Altın yükselmeye devam edecek mi? 2026 Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank altın fiyatı tahminleri
2025 yılı, altın yatırımcıları için oldukça verimli bir yıl olarak kayda geçti. Yeni yılla beraber, altının gramı 6 bin 300 TL'yi aştı. Vatandaşlar, yeni yılda 'güvenli liman' olarak bilinen altının gidişatını merak ederken, Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank'ın yayımladığı analizlerde; küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları nedeniyle 2026 yılında altına yönelik görünümün olumlu olduğu ifade edildi. İşte, 2026 yılı için öne çıkan altın fiyatı beklentileri
2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş trendi yakalayan altının yeni yıldaki seyri merak ediliyor. Son on yılın en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen altının, 2026’daki hareketleri finans dünyasının odağında yer alıyor. Bu bağlamda Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank’ın yayımladığı raporlarda; jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyon görünümünün altın fiyatlarını destekleyebileceği öne çıkarıldı. İşte, 2026’ya dair altın fiyatı beklentileri
2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
ABD'li finans devi Goldman Sachs, yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.
2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ
Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.
JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.
SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?