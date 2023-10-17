ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR| 17 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR| 17 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR... Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de aşağı yönlü seyrini sürdüryor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 17 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...