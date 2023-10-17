Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 17 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz haftanın aksine yeni haftaya düşüşle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR... Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de aşağı yönlü seyrini sürdüryor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 17 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.779,57
1.787,86
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.915,03
1.915,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.743,72
2.804,18
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.974,87
11.182,40
YARIM ALTIN FİYATI
5.470,29
5.608,35
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.974,87
11.182,40
ATA ALTIN FİYATI
11.791,57
12.091,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
986,56
1.174,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.617,41
1.713,47