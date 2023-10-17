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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR| 17 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 17 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz haftanın aksine yeni haftaya düşüşle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 07:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 07:43
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        1

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR... Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de aşağı yönlü seyrini sürdüryor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 17 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.779,57

        1.787,86

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.915,03

        1.915,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.743,72

        2.804,18

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.974,87

        11.182,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.470,29

        5.608,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.974,87

        11.182,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.791,57

        12.091,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        986,56

        1.174,11

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.617,41

        1.713,47

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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