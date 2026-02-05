Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? 5 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altında ibre tersine döndü! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Son iki gündür tepki alımlarıyla tutunmaya çalışan altın, bugün yeniden satış baskısı altına girdi. Sarı metal, jeopolitik risklerin azalması ve Çin'den gelen zayıf talep verileriyle sert düştü. Altının ons fiyatı 4.881 dolara geriledi. Ons altındaki kayıplar yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Dün 7 bin lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 6 bin 800 lira seviyesinde başladı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 08:52 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:52
        1

        Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son iki gündür toparlanma eğilimi gösteren altında ibre yeniden tersine döndü. Özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler ve Çin’den gelen zayıf talep verileri sarı metaldeki geri çekilmeyi hızlandırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının onsu 5 bin doların, gramı ise 7 bin liranın altına geriledi. İşte, 5 Şubat 2026 güncel 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.810,1680

        Satış: 6.812,0720

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.878,48

        Satış: 4.881,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.897,0400

        Satış: 11.137,6600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.588,1700

        Satış: 44.414,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.234,00

        Satış: 48.564,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.745,68

        Satış: 44.575,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.804,49

        Satış: 22.356,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.533,63

        Satış: 50.894,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.009,37

        Satış: 5.309,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.610,73

        Satış: 7.009,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.721,00

        Satış: 120.669,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
