Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son iki gündür toparlanma eğilimi gösteren altında ibre yeniden tersine döndü. Özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler ve Çin’den gelen zayıf talep verileri sarı metaldeki geri çekilmeyi hızlandırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının onsu 5 bin doların, gramı ise 7 bin liranın altına geriledi. İşte, 5 Şubat 2026 güncel 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…