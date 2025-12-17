Habertürk
        Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba günü araştırılıyor. Dün 4.344 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 4.288 dolar seviyesine geriledi. Piyasalar ise yeni yılda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika patikasına yön verebilecek kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        17.12.2025 - 00:47
        Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek altın ve gram altın fiyatları sorgulanıyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken, yatırımcılar Fed’in ilerleyen dönemdeki para politikalarına ilişkin ipucu verecek ABD istihdam verilerini bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.907,5520

        Satış: 5.908,2930

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.293,60

        Satış: 4.294,27

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.454,4400

        Satış: 9.662,5200

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.815,1000

        Satış: 38.528,3400

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.221,00

        Satış: 38.717,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.855,78

        Satış: 19.331,12

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.828,24

        Satış: 38.542,53

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.236,61

        Satış: 40.226,25

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.264,19

        Satış: 4.370,43

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.399,41

        Satış: 5.636,37

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.374,00

        Satış: 96.494,00

        ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı?
        ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı?
        Motorin sonrası benzine indirim geldi
        Motorin sonrası benzine indirim geldi
