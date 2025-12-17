Altında ibre tersine döndü! İşte 17 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba günü araştırılıyor. Dün 4.344 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 4.288 dolar seviyesine geriledi. Piyasalar ise yeni yılda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika patikasına yön verebilecek kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!
Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek altın ve gram altın fiyatları sorgulanıyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken, yatırımcılar Fed’in ilerleyen dönemdeki para politikalarına ilişkin ipucu verecek ABD istihdam verilerini bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.907,5520
Satış: 5.908,2930
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.293,60
Satış: 4.294,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.454,4400
Satış: 9.662,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.815,1000
Satış: 38.528,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.221,00
Satış: 38.717,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.855,78
Satış: 19.331,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.828,24
Satış: 38.542,53
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.236,61
Satış: 40.226,25
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.264,19
Satış: 4.370,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.399,41
Satış: 5.636,37
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.374,00
Satış: 96.494,00