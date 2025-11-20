Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTINDA SON DURUM 20 KASIM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 20 Kasım 2025: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma 20 Kasım 2025 Perşembe günü de devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?' sorularına yanıt arıyor. Dün günü yükselişle açan değerli metal, yeni güne hafif düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün 5 bin 600 lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 550 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 20.11.2025 - 07:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:59
        1

        Güncel altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında dalgalanma sürerken gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yükseliş yaşayan değerli metal, bu sabah yeniden düşüş eğilimine girdi. Dün 5.600 TL’yi aşan altının gram fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününde 5.550 lira seviyesinde. İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.552,5640

        Satış: 5.553,3530

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.071,45

        Satış: 4.072,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.884,1000

        Satış: 9.079,7300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.536,4100

        Satış: 36.207,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.450,00

        Satış: 37.787,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.704,86

        Satış: 18.151,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.520,72

        Satış: 36.191,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.370,02

        Satış: 39.338,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.166,42

        Satış: 4.268,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.240,97

        Satış: 5.487,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.279,00

        Satış: 94.251,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
