Altın fiyatlarında son durum 20 Kasım 2025: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma 20 Kasım 2025 Perşembe günü de devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?' sorularına yanıt arıyor. Dün günü yükselişle açan değerli metal, yeni güne hafif düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün 5 bin 600 lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 550 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.552,5640
Satış: 5.553,3530
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.071,45
Satış: 4.072,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.884,1000
Satış: 9.079,7300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.536,4100
Satış: 36.207,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.450,00
Satış: 37.787,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.704,86
Satış: 18.151,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.520,72
Satış: 36.191,89
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.370,02
Satış: 39.338,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.166,42
Satış: 4.268,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.240,97
Satış: 5.487,12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.279,00
Satış: 94.251,00