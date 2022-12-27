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Altınordu 8 hafta sonra puan aldı

Altınordu, 8 haftalık aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de puan kazanmayı başardı.

ALtınordu 8 hafta sonra puan aldı
İHA

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya alınan 8 yenilgiden sonra Ufuk Kahraman ile yollarını ayırma kararı almıştı. İzmir temsilcisi, bu süreçte teknik direktör arayışlarına başlamış ve 40 yaşındaki Gökhan Ünal’ı takımın başına getirdiğini duyurmuştu. Ünal yönetiminde ilk maçına çıkan Altınordu, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak uzun bir aradan sonra puan alarak hasretini giderdi.
Öte yandan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada girdi.

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