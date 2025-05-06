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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Altınordu'da şampiyonluk primi belli oldu - Futbol Haberleri

        Altınordu'da şampiyonluk primi belli oldu

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur maçında perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacak Altınordu'da şampiyonluk priminin toplam 10 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:32
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        Altınordu'da şampiyonluk primi belli oldu
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        Altınordu'da oyuncuların aldıkları süreye göre prim elde edecekleri ifade edilirken, bir oyuncunun maksimum 600 bin TL prim hakkı kazanabileceği bildirildi.

        Adana ekibini elemesi halinde Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Tur'da çift maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisi yoluna devam ederse 3'üncü Tur'da Batman Petrolspor'un rakibi olacak. Kırmızı-lacivertliler, Batman engelini de aşarsa 1'inci Lig'e yükselmek için Kırmızı Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final maçına çıkacak.

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