Katıldığı bir televizyon programında, "Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Süper Lig´e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Evet Süper Lig zor, fark yaratan yabancı oyuncular var. Ama biz kendimize, kulübümüze, başkanımıza güveniyoruz. Zoru başaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

1´inci Lig´e çıktıkları 2014-15 sezonu öncesi kendilerine, "Yabancı oyuncusuz olmaz" şeklinde uyarılar yapıldığını dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Sadece Türk oyuncularla da başarının gelebileceğini fazlasıyla ispatladık. Yurt dışına ve Süper Lig´e transfer olan oyuncularımız var. Süper Lig´de de başarılı olabilecek bir potansiyele sahibiz. Takım ve sistem oyunu oynuyoruz. Bu sezon öz kaynaktan 18 futbolcuya görev verdik. Gelecekte A Milli Takım´a daha çok oyuncu vereceğiz. Altınordu bir Türkiye projesi" dedi.