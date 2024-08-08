Altınyıldız'a 20 milyon dolarlık finansman

Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız'a Kirkoswald Private Credit tarafından 20 milyon dolarlık finansman sağlandı.

Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 5 yıl vadeli 20 milyon dolarlık kredi alan ve 70 yıllık tarihinde ilk kez uluslararası bir özel kredi şirketinden finansman sağlayan Altınyıldız'ın bu yatırımla dolar cinsinden finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner, "Kirkoswald Private Credit'in deneyimli kredi yatırım ekibiyle işbirliğine gitmekten mutluluk duyuyoruz. Kredinin zamanlaması Boyner Grup açısından hareketli bir döneme denk geliyor. Kredi çeşitliliği sunan yeni bir finans kuruluşu ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz" dedi.

REKLAM Kirkoswald Başkanı Joseph Mauro ise şunları söyledi: ""Kirkoswald Özel Kredi Fonu'ndaki ilk yatırımımızı bu işlemle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli adım sektördeki derin tecrübemizin, ekibimizin şirket bünyesine dahil olduğu geçen yılın sonlarından bu yana gösterdiği yoğun çabanın ve Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Kredi (Emerging Markets Private Credit) alanındaki kararlılığımızın bir yansıması. Bu başarılı yatırımın rüzgarını da arkamıza alarak, bu alanda küresel lider olma amacıyla yolumuza devam ediyoruz."

Kirkoswald Private Credit'in Ortak Portföy Yöneticileri Alex von Sponeck ve Simon Watt ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Boyner Grubu şirketlerinden Altınyıldız'a ilk özel kredimizi sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kredinin, Türkiye'deki imalat sektörünün yeniden canlanması ve özel finansman ekosisteminin gelişimi için de önemli olduğuna inanıyoruz. Boyner Grubu'nu yakından tanıyoruz. Bunun yanında, grubun güçlü itibarı bu projeyi hayata geçirmemizde önemli bir etken oldu. Bu projeyi Kirkoswald için de dikkat çekici bir fırsat olarak görüyor, finansman alanındaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi arzu ediyoruz."