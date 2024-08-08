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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Altınyıldız'a 20 milyon dolarlık finansman - İş-Yaşam Haberleri

        Altınyıldız'a 20 milyon dolarlık finansman

        Altınyıldız'a, Kirkoswald Private Credit'ten 20 milyon dolar finansman tahsis edildi. Firma, bu kaynakla ihracat büyümesine odaklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:58
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        Altınyıldız'a 20 milyon dolarlık finansman
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        Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız'a Kirkoswald Private Credit tarafından 20 milyon dolarlık finansman sağlandı.

        Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 5 yıl vadeli 20 milyon dolarlık kredi alan ve 70 yıllık tarihinde ilk kez uluslararası bir özel kredi şirketinden finansman sağlayan Altınyıldız'ın bu yatırımla dolar cinsinden finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner, "Kirkoswald Private Credit'in deneyimli kredi yatırım ekibiyle işbirliğine gitmekten mutluluk duyuyoruz. Kredinin zamanlaması Boyner Grup açısından hareketli bir döneme denk geliyor. Kredi çeşitliliği sunan yeni bir finans kuruluşu ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz" dedi.

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        Kirkoswald Başkanı Joseph Mauro ise şunları söyledi: ""Kirkoswald Özel Kredi Fonu'ndaki ilk yatırımımızı bu işlemle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli adım sektördeki derin tecrübemizin, ekibimizin şirket bünyesine dahil olduğu geçen yılın sonlarından bu yana gösterdiği yoğun çabanın ve Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Kredi (Emerging Markets Private Credit) alanındaki kararlılığımızın bir yansıması. Bu başarılı yatırımın rüzgarını da arkamıza alarak, bu alanda küresel lider olma amacıyla yolumuza devam ediyoruz."

        Kirkoswald Private Credit'in Ortak Portföy Yöneticileri Alex von Sponeck ve Simon Watt ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Boyner Grubu şirketlerinden Altınyıldız'a ilk özel kredimizi sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kredinin, Türkiye'deki imalat sektörünün yeniden canlanması ve özel finansman ekosisteminin gelişimi için de önemli olduğuna inanıyoruz. Boyner Grubu'nu yakından tanıyoruz. Bunun yanında, grubun güçlü itibarı bu projeyi hayata geçirmemizde önemli bir etken oldu. Bu projeyi Kirkoswald için de dikkat çekici bir fırsat olarak görüyor, finansman alanındaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

        Boyner Grup'un CFO'su Özgür Tokgöz Altun da, "Zorlu yerel finansman ortamında bu önemli ABD doları cinsinden finansman anlaşmasını hızlı sürede sonuçlandırmamız, danışmanlarımız Credia Partners ve Kirkoswald Private Credit'in başarılı bir sonuç için gösterdiği yoğun çabanın bir göstergesidir." dedi.

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