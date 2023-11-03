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        Haberler Gündem Eğitim Alüminyum Metal mi Ametal mi? Alüminyum (Al) Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta Yer Alır?

        Alüminyum metal mi ametal mi? Alüminyum (Al) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

        Dünya üzerinde en çok kullanılan metaller arasında ilk sıralarda yer alan alüminyum, otomotiv sektöründen uzay teknolojisine kadar birçok ürünün imal edilmesinde başvurulan bir elementtir. Yerkabuğumuzun da yaklaşık %8'ini meydana getiren alüminyum, gümüşe yakın bir beyaz renge sahip olmasıyla da dikkat çekmektedir. Doğada saf olarak görülmeyen ve diğer elementlerle de kolaylıkla birleşerek bileşikler meydana getiren alüminyum metal mi ametal mi? Alüminyum hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında….

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 23:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:40
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        Alüminyum metal mi ametal mi?
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        Dünya üzerinde bulunan en hafif elementlerden bir tanesi olan alüminyum, paslanmaya oldukça dayanıklı ve esnek olmasıyla da bilinmektedir. Yumuşak yapısı sebebiyle kolaylıkla işlenebilen alüminyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

        Alüminyum Hangi Metal?

        Yerkabuğunda en çok miktarda bulunan elementlerden bir tanesi olan alüminyum, hafif metaller olarak adlandırılan grup içinde yer almaktadır. Günümüzde imal edilen binlerce ürünün ham maddesi olarak kullanılan alüminyumun kimyasal sembolü Al’dir.

        Kendisinden başka metallere kolaylıkla bileşik ve alaşım oluşturma kabiliyetine sahip olan alüminyum, doğada en fazla bileşiğe sahip olan element olarak da dikkat çekmektedir. En az çelik kadar dayanıklı olmasının yanında aynı zamanda, hafif ve yumuşak da olan alüminyum elementi; bu özellikleri sebebiyle kolay işlenebilir metaller arasında yer almaktadır.

        Hem sıcakken hem de soğukken işlenebilen elementlerden olan alüminyum, elektrik ve ısıyı iletme konusunda da oldukça başarılı bir elementtir. Özellikle nemli havalarda ince bir oksit tabakasıyla kaplanan alüminyum, bu sayede paslanmalara dirençli bir malzeme halini almaktadır.

        Doğada serbest olarak bulunmayan ve boksit cevherlerinden elde edilen alüminyum elementinin bileşik ve alaşımları birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu element esnek, yumuşak ve dayanıklı bir malzeme olması sebebiyle otomotiv sektöründen uzay teknolojisine kadar birçok alanda hammadde olarak kullanılmaktadır. Araç motorlarının gövdeleri, cep telefonları, elektronik ev aletleri, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaplanması, gibi birçok ürün ve iş kolunda alüminyum elementi kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, bu elementin çelik kadar dayanıklı olmasına rağmen, diğer metallere nazaran daha hafif olması onu özellikle uzay ve uçak endüstrisinde önemli bir metal haline getirmektedir.

        Altın metal mi ametal mi?
        Altın metal mi ametal mi?

        Tamamen geri dönüştürülebilen metallerden bir tanesi olan alüminyum elementi, bu özelliği sayesinde uygun bir maliyete de sahiptir.

        Alüminyum Metal Mi Ametal Mi?

        Alüminyum elementinin metal mi yoksa ametal mi olduğu sorusuna yanıt vermeden önce metal ve ametal kavramlarını açıklamak yerinde olacaktır. Kimyada ısıyı ve elektriği ileten, parlak bir görünüme sahip olan, oksijenle birleşerek oksitler meydana getiren elementlere metal; ısı ve elektrik iletme hususunda metaller gibi davranmayan, oda sıcaklığında ise katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilen elementlere ametal adı verilmektedir.

        Peki, alüminyum metal mi ametal mi? Yeryüzünde en çok bulunan elementlerden bir tanesi olan alüminyum metaller arasında yer almaktadır. Gerek elektriği ve ısıyı iletmede oldukça başarılı olması gerekse de kolaylıkla işlenebilir olması, bizlere bu elementin metal olduğunu göstermektedir.

        Alüminyum Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

        Atom numarası 13, kimyasal simgesi ise Al olan alüminyum elementi; periyodik tablonun 3. periyodunun 13. grubunda yer almaktadır. Evrende en yaygın olarak bulunan elementler arasında on ikinci element olan alüminyum oda sıcaklığı altında ise katı halde bulunmaktadır. Toksik olmayan ve alev almayan bir element olarak dikkat çeken alüminyum elementinin erime noktası 663 santigrat dereceyken, kaynama noktası ise 2519 santigrat derece olarak ölçülmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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