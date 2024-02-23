Alves Kablo halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
Alves Kablo halka arz talep toplama tarihleri SPK tarafından duyuruldu. 22 Şubat tarihinde başlayan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak. Yatırımcılar Alves Kablo halka arzın kaç lot verdiğini, hangi bankalarda olduğunu, katılım endeksine uygunluğunu sorguluyor. İşte Alves Kablo halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin detaylar…
Sektörde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Alves Kablo halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında ALVES Bist kodu ile borsada işlem görecek. Toplamda iki gün sürecek olan talep toplama sonrasında Alves Kablo sonuçları belli olacak. Peki Alves Kablo halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
ALVES KABLO (ALVES) HALKA ARZ NE ZAMAN?
Alves Kablo, 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan 22 - 23 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca satışa sunacak. Alves Kablo halka arzında satışa sunulacak olan payların 32 milyon lotu (%80) yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilirken 8 milyon lot (%20) yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
ALVES KABLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Alves Kablo halka arz hisse fiyatı 19,45 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
ALVES KABLO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Alves Kablo halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Katılım endeksine uygun görülen ALVES paylarının talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
ALVES KABLO KAÇ LOT VERİR?
Alves Kablo halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).