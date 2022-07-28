Alzheimer Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? Alzheimer Belirtileri ve Tedavisi

Alzheimer belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Pek çok kişinin ilk zamanlar basit bir unutkanlık gibi gördüğü Alzheimer ilerlediği zamanlarda kişinin tüm yaşamını etkilemektedir. Bir bakıma hafızanın yok olması olan Alzheimer kişinin yemek yemeyi ve yürümeyi bile unutabileceği evrelere dek ilerleyebilmektedir. Bu içeriğimizde Alzheimer nedir, neden olur ve geçer mi? Alzheimer belirtileri ve tedavisi konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte Alzheimer ile ilgili tüm merak edilenler…

Alzheimer Nedir?

Gün geçtikçe daha da yaygın hale gelen Alzheimer nedir diye çok sayıda kişi tarafından sorgulanmaktadır. Alzheimer öncelikle beyni etkileyen bir bunama çeşididir. Beyindeki hücrelerin ölmesine yol açan nöroloji kökenli bir hastalık olan Alzheimer başlangıçta basit bir unutkanlık gibi başlamaktadır. Zamanla hastalık ilerledikçe davranış, düşünce ve hafızanın fonksiyonlarının yavaşlamasına yol açmaktadır. Genetik kökenli olanların dışında Alzheimer belli bir yaştan sonra ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlar başladığı unutkanlık evresinden ileriki evrelere geçmesi uzun seneler alabilmektedir. Alzheimer’ın ilerleme hızı kişiden kişiye değişmektedir.

Alzheimer Neden Olur?

Alzheimer gün geçtikçe daha da yaygın hale gelen bir hastalık olduğundan Alzheimer neden olur sorusu daha fazla sorulmaktadır. Öncelikle hastalığın beyinde bulunan sinir hücreleri içinde anormal şekilde proteinin birikimi şeklinde gelişmeye başladığını tıbbi açıdan söylemek mümkündür. Alzheimer’ın bahsi geçen proteinlerin zamanla artış gösterip beyinden atılması güçleştiğinde ilerlediği bilinmektedir. Zamanla beynin her yerini kaplayan bu proteinler yüzünden sinir hücreleri arasındaki bağlantılar kopar ve hastalık ilerler.

Alzheimer Genetik Mi?

Pek çok kişi Alzheimer genetik mi diye düşünüp hastalığın genetik olduğunu düşünmektedir. Ancak genetik olan Alzheimer ile yaşlılık döneminde ortaya çıkanı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Çünkü yaşlılık döneminde oluşan Alzheimer genetik değildir. Genetik olan Alzheimer çok daha erken yaşlarda kendisini göstermeye başlamaktadır.

Alzheimer Geçer Mi?

Alzheimer geçer mi ya da kesin bir tedavi yöntemi var mıdır soruları çok sayıda kişinin zihnini meşgul etmektedir. Ancak Alzheimer için kesin bir tedavi şekli bulunmamaktadır ve hastalık geçmez tersine zamanla ilerler. Burada önemli olan diğer hastalıklarda olduğu gibi hastalığın erken farkında varılmasıdır. Böylece hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve belirtileri azaltılabilir.

Alzheimer Belirtileri

Alzheimer belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Başlayan ve devam eden unutkanlık. Çoğunlukla olayların bağlantı noktalarını hatırlayamama,

Kafanın karışması,

İsimleri ve nesneleri hatırlamakta zorlanmak,

Normalde sürekli kullanılan yolların unutulması ya da birbirine karıştırılması,

Karar vermekte zorlanmak,

Söylediğini ya da konuşulduğunu unutarak devamlı aynı şeyleri konuşmak,

Kaygı hissiyatı,

Ruhi dalgalanmaların ortaya çıkması.

Alzheimer Ne Zaman Başlar?

Alzheimer ne zaman başlar sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber risk grubunun genel olarak 60 yaş ve üzeri olduğunu söylemek mümkündür. Hastalığın belirtileri birden görülmemekte zamanla ortaya çıkmaktadır. Ancak ilerleyen vakalarda birey gündelik işini dahi kendisi yapmakta zorlanır hale gelmektedir.

Alzheimer Evreleri

Alzheimer evreleri 7 tanedir. İlki herhangi bir belirti görünmemektedir. İkinci ve üçüncü evrede hafif unutkanlıklar başlamış ve yavaş yavaş ilerlemeye başlamıştır. Dördüncü evrede unutkanlıklar ve olayların karışması artmıştır. Beşinci evrede artık Alzheimer fark edilir hale gelmeye başlamıştır. Altıncı evrede kişideki bozukluğun ciddiyeti önemli derecede artmıştır. Son evre olan yedinci evrede artık kişi tek başına kendi yaşamını sürdüremez hale gelmiştir.

Alzheimer Tedavisi

Alzheimer’ın net bir tedavisi bulunmamaktadır. Fakat erken teşhis edildiğinde hastalığın belirtileri ve ilerleyişi yavaşlatılabilir. Alzheimer olmadan önce beslenme oldukça önemlidir. Beyni besleyen gıdaların tüketilmesi hastalığı yavaşlatabilir ya da önleyebilir.