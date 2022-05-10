Alzheimer Son Evre Belirtileri 0:00 / 0:00

Alzheimer, halk arasında unutma hastalığı olarak bilinmektedir. Türkiye’de ise bilinen Alzheimer sayısı 400 binden fazladır. Psikolojik bir rahatsızlık olarak bilinse de Alzheimer aslında kişilerin yaşlarının ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan bir hastalıktır. Kişiler hastalığın ilerlemesi ile birlikte düşünme, hatırlama ve karar verme becerilerinde kayıplar yaşar. İletişim kurmakta zorluklar çeker. Kişilerin hastalığın ilerleyen seviyelerinde kaygı ve korku durumlarında da artış meydana gelir. Peki, Alzheimer hastalığı son evresinde hangi belirtiler meydana gelir. İşte, Alzheimer hastalığının son evresi hakkında merak edilen her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Alzheimer Hastasının Ölüm Belirtileri

Alzheimer hastalığın en büyük belirtisi unutkanlıktır. Kişi de Alzheimer başladığı andan itibaren ilk seviyelerde basit konularda unutkanlıklar meydana gelir. Alzheimer hastalığının 3 farklı evresi bulunmaktadır. Bunlardan biri erken evredir. Erken evrede hafif seviyede unutkanlıklar yaşanır ve hafızada silinmeler görülür. Ancak çok hafif olduğu için hasta bu belirtileri ciddiye almayabilir. 2. Evre ise orta evredir. Orta evrede belirtiler net bir şekilde kendini göstermektedir. Burada bilişsel bozukluklarda artış yaşanır. Kişi hareket kabiliyetlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşar ve özellikle konuşma becerisinde sıkıntılar görülür. Orta evrede kişilerin agresiflik düzeyinde de artış olur.

Alzheimer hastalığının son evre belirtileri ise şu şekilde kendini göstermektedir.

Alzheimer hastalığının son evresi 1 ya da 3 yıl sürer.

Kişiler geçmiş dönemdeki hatıralarını ve yakınlarını tamamen unutur, hatırlayamaz.

İletişim becerilerinin çok büyük çoğunluğunu kaybeder.

Yutma sırasında sorun yaşadığı için beslenme sorunları yaşar. Bu da sağlığı olumsuz etkiler.

Psikolojik olarak sorunlarda artış görülür.

Kişiler tamamen bakıma muhtaç bir durumda olabilir. Ya da hareket etmede zorluk yaşayabilir. Çoğu Alzheimer hastası son evrede hastalığı yatağa bağlı bir şekilde süreci geçirmektedir.

Alzheimer Son Evresi Nasıl Anlaşılır?

Alzheimer hastalığın son evresi ağır belirtiler nedeni ile kolaylıkla anlaşılır. Hafızanın tamamen kaybedilmesi son evrenin en önemli belirtisidir. Bunun yanı sıra kişi doğuştan gelen konuşma becerisini büyük ölçüde kaybeder. Bilişsel davranışlarda da sorunlar yaşandığı için kişiler oral yoldan beslenme sorunları yaşar. Yutkunma işlevini yerine getiremedikleri için yeterli bir beslenme gerçekleştiremezler. Bu da iç organların hızlı bir şekilde güç kaybetmesine sebebiyet verir. Hareket etmede, yürümede yaşanan sorunlar da kişilerin son evrede yaşadığı belirtilerdir. Bu belirtilerin bir kısmının ya da tamamının bulunması son evre hakkında kişilere bilgi vermektedir.

Alzheimer Son Evre Ne Kadar Yaşar?

Alzheimer hastalarının ne kadar yaşayacağı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Alzheimerın her evresinin insan vücudunda bıraktığı olumsuz etki yaşam süresini de etkiler. Pnömoni ve felce bağlı olarak gerçekleşen Alzheimer ölümlerinde hastalığın seyri de kişiden kişiye değişir. Genel olarak Alzheimer hastalarının yaşam süresi 3 ila 11 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Hastalığın son evresi ise vücudun en çok zarar gördüğü dönemdir. Genel olarak son evrede kişiler 1 ila 3 yıl arasında yaşar.