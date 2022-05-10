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Haberler Sağlık Akut Böbrek Yetmezliği Nedir, Belirtileri Neler? - Akut Böbrek Yetmezliği Neden Olur?
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Akut böbrek yetmezliği nedir, belirtileri neler? Akut böbrek yetmezliği neden olur?

Böbrek, sağlıklı bir vücut için en önemli organlardan biridir. Bu yüzde kişiler günlük hayat içerisinde böbreklere iyi gelen besinleri tüketmeye özen gösterir. Ancak bazı durumlarda böbreklerde ani hasarlar meydana gelebilir. Bunlardan biri de akut böbrek yetmezliğidir. Akut böbrek yetmezliği saatler için de ya da birkaç gün içerisinde gerçekleşebilir. Böbrekte hasar meydana getiren bir olay olan akut böbrek yetmezliği hayati sorunlara sebebiyet verebilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir, Belirtileri Neler? - Akut Böbrek Yetmezliği Neden Olur?
Akut böbrek yetmezliği belirtileri
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Akut böbrek yetmezliği kısa sürede, ani bir şekilde gerçekleşen bir sağlık olayıdır. Akut böbrek yetmezliği gerçekleştiği takdirde kanda atık ürünler birikmeye başlar. Bu biriken atıklar ise vücudun sıvı dengesini doğru bir şekilde yapmasına engel olur. Akut böbrek yetmezliğinin diğer organlara da zarar verdiği bilinmektedir. İşte akut böbrek hastalığı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Akut Böbrek Yetmezliği Belirtileri

  • Akut böbrek yetmezliği belirtilerinden biri kişilerin idrara çıkınca yaşadığı zorluktur.
  • Ayak bileklerinde, bacaklarda ya da göz etrafında şişme meydana gelebilir.
  • Yorgunluk hissi artar.
  • Kişi nefes almada sıkıntı yaşamaya başlar.
  • Mide bulantısı meydana gelir.
  • Bilinç bulanıklığı ve hatırlayamama problemi başlar.
  • İleri seviyede akut böbrek yetmezliğinde koma gerçekleşir.
  • Kişilerin göğüs kısmında basın ve ağrı hissedilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Akut böbrek yetmezliği tedavisi için kişilerin hastaneye yatması gerekmektedir. Bu yatış sırasında farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir. Bu tedavi yöntemlerinden biri diyalizdir. Diyaliz akut böbrek yetmezliğinin ciddi olduğu zamanlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak diyaliz akut böbrek yetmezliği için kalıcı bir tedavi değildir, sadece süreci uzatır.

Akut böbrek yetmezliği hastalığı geçiren kişiler için bir diğer tedavi yöntemi ise böbrek naklidir. Kişilerin ilk olarak birinci dereceden yakınlarından yapılan böbrek nakli ile kişiler sağlıklarına kavuşabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Neden Olur?

  • Böbreklerin etrafında ya da içerisinde kan pıhtılaşmasının meydana gelmesi.
  • Enfeksiyon oluşması
  • Beslenme düzensizliği, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı
  • Vakülitinin kan damarlarına zarar vermesi.
  • Lupus hastalığı vücuttaki diğer organlara da sıçrayabilen ve zarar verebilen bir hastalıktır. Bu yüzden lupus hastalığı olan kişilerde de akut böbrek yetmezliği hastalığı meydana gelir.
  • Çoklu meydana gelen miyelom.
  • Kullanılan ağır antibiyotikler.
  • Kan akışının azalması
  • İdrar yolunda meydana gelen tıkanmalar.

Akut Böbrek Yetmezliği Düzelir Mi?

Akut böbrek yetmezliği tedavisinde kesin çözüm organ naklidir. Bunun yanı sıra diyaliz tedavisi uygulanır. Ancak diyaliz tedavisi bu hastalığın tamamen ortadan kalmasına ve hastanın sağlığına yeniden kavuşmasına yeterli değildir.

Akut Böbrek Yetmezliği Kaç Gün Sürer?

Akut böbrek yetmezliğinin kaç gün süreceği ile ilgili esin bir zaman dilimi verilmemektedir. Kişiler akut böbrek yetmezliği kapsamında hastaneye yatırıldığında farklı şikayetler ile aslında başvuru yapar. Kimi kişilerde akut böbrek yetmezliği belirtileri günlerce sürerken kimi kişilerde ise saatler içinde gerçekleşebilir. Ancak kişiler 10 -12 gün içerisinde hastaneden taburcu olabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Tanı Kriterleri

Akut böbrek yetmezliğinin tanısında farklı testler uygulanır. Tanı kriterleri için uygulanan testler aşağıdaki gibidir:

  • İdrar çıkışı ölçülür. Kişinin gün içinde idrara çıkış sıklığı tanı için önemli bir kriterdir.
  • İdrar testi yapılır.
  • Kanda bulunan vitamin ve mineral değerlerinin ölçülmesi için kan testleri yapılır.
  • Glomerüler filtrasyon hızı adı verilen, böbrek fonksiyonlarındaki değişimleri izlemeye yardımcı olan testler yapılır.
  • Ultrason yardımı ile görüntüleme yapılır.
  • Küçük bir iğne aracılığı ile böbrekten bir parça alınarak biyopsi yapılır.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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