"Amadeus" oyunu, MFÖ ve Haluk Levent, sanatseverlerle buluşacak

AA

Atlantis Yapım tarafından düzenlenen etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’'n başrolleri paylaştığı "Amadeus" eseri, 21-22 Eylül'de izlenebilecek. Peter Shaffer'in kaleme aldığı eser, dünya müzik tarihine damga vuran bestecilerden Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini ele alıyor.

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği eserde, Salieri'yi Selçuk Yöntem, Mozart'ı Bayülgen, Costanze'yi ise Özlem Öçalmaz canlandırıyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan ve 1984'te çıkardıkları "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile bugüne kadar 13 albüme imza atan MFÖ, 24 Eylül'de konser verecek. Dillerden düşmeyen çok sayıda esere imza atan topluluk, "Sakın Gelme", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Ele Güne Karşı"i "Güllerin İçinden", "Ali Desidero" ve "Sarı Laleler"in de aralarında olduğu unutulmaz şarkılardan oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Sevilen rock müzik yorumcusu Haluk Levent ise 23 Eylül'de sahne alacak. Müzik dünyasına adım attığı ilk günden bu yana 27 yıl boyunca söylediği sevilen şarkıların dışında yaptığı iyilik hareketiyle de gönüllerde yer edinen sanatçı, "Yollarda Bulurum Seni", "Sevenler Ağlarmış" ve "Elfida" adlı eserlerinin dışında sevilen şarkılarını seslendirecek.

Tüm etkinlikler saat 21.00'de başlayacak.