        George Clooney ile Amal Clooney, dostlarını ağırladı - magazin haberleri

        George Clooney ile Amal Clooney, dostlarını ağırladı

        George Clooney ile Amal Clooney, kendi adlarını taşıyan vakfın misafirlerini İtalya'daki evlerinde ağırladıktan sonra onları lüks bir restorana götürdü

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:33
        Dostlarını ağırladılar
        George Clooney ile Amal Clooney, dostlarını ağırladı. Clooney çifti, Clooney Adalet Vakfı misafirlerini İtalya'nın Como Gölü'ndeki evleri Villa Oleandra'da ağırladı. Ardından ünlü çift ve konukları, tekneyle akşam yemeği için lüks bir restorana geçti.

        Lübnan asıllı İngiliz insan hakları avukatı Amal Clooney, etkinlikte derin yırtmaçlı fuşya rengi elbisesiyle büyük beğeni topladı. Amal Clooney, elinde pembe bir buketle görünümünü tamamladı.

        Clooney çifti tekneden inip restorana giderken el eleydi.

        Clooney çiftinin misafirleri de teknelerle restorana transfer edildi.

        47 yaşındaki Amal Clooney ile 64 yaşındaki Hollywood yıldızı George Clooney, 2014'ten bu yana evli. Çiftin 8 yaşında Ella ve Alexander adlarında ikizleri var.

        Geçen ay verdiği bir röportajda; "Onunla her günü paylaştığım için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum" diyen Amal Clooney, "Şimdi dört kişiyiz. Hepsinin kıymetini biliyorum. Onlarla birlikte attığım kahkahayı ve yaşadığım neşeyi çok değerli buluyorum" şeklinde konuşmuştu.

        Clooney çifti, bugüne dek çocuklarının yüzünü basına hiç göstermedi. "Ebeveyn olmanın, bazı müdahalelerden daha fazla rahatsız olmanız anlamına geldiğini söyleyebilirim. Bu yüzden çocuklarımız üzerindeki etkiyi en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Amal Clooney; "Çocuklarımızı ortaya koymuyoruz. Fotoğraflarını veya buna benzer bir şeyi asla ortaya koymadık” ifadesini kullanmıştı.

