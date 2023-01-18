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DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasını araştırmak üzere TBMM'de kurulan 'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu' 10'uncu toplantısını yaptı. TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı.

KOMİSYON BAŞKANI YILDIZ: BİLGİ VE BELGELER KOMİSYONUMUZA İLETİLDİ

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, açılış konuşmasında, "Bundan önce malumlarınız 9 toplantımızda Bartın ve aynı zamanda Zonguldak illerin de gerçekleştirdiğimiz yerinde incelemelerde Komisyon üyelerimizce yaşanan kaza, detaylıca ele alınmış ve yetkililere çeşitli sorular yöneltilmişti. Bu kapsamda TTK ve MAPEK başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yetkilileri 2 kez Komisyonumuza çağrılmış ve olaya ilişkin bilgi alınmıştı. Ayrıca üyelerimizce yöneltilen sorulardan eksik kalan veya detaylandırılması gereken hususlar Amasra'daki saha ziyaretimize ve bilgilendirme toplantısında cevaplanmıştı. Bu süreçte, ayrıca Komisyon üyelerinin yazılı sorularına ve Komisyonda görevli uzmanlarca hazırlanan sorulara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan gelen kapsamlı cevap, bilgi ve belgeler Komisyonumuza iletildi ve bu bilgi ve belgeler üyelerimizle de paylaşıldı. Bugünkü toplantımızda özellikle bu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine hasretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ BEKO: TÜM AİLELER ADALET İSTİYOR

Yıldız'ın konuşmasının ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, aspiratör ve havalandırma sisteminin 40 yıllık olduğunu hatırlatarak, "4 yılda 3 kez ihale iptal edilmiş. İptal gerekçesini bir türlü tam olarak anlayamadık. Bize bürokratları işaret ettiler ama bürokratlar da çıksın bize bu ihalenin neden iptal edildiğini bildirsinler" dedi.

Beko, maden ocağındaki yangının halen sürdüğünü belirterek, "Yangın söndükten sonra madene girmek, bilirkişilerle inceleme yapılması gerekir. Tüm aileler adalet istiyor, ihmal olduğuna inanıyorlar. Şehit olan işçilerin aileleri, işçiler izne çıkarılacakken neden ertelendiğini bir türlü öğrenemedi. Ne hikmetse iptal olmuş. Şehit madenci arkadaşlarımızın aileleri bunları gerçekten öğrenmek istiyorlar. Bartın Amasra madeni rödovans sistemi ile parçalanarak özelleştirilmiş, bu durumun risk yarattığı bilinmiyor muydu?" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise konuşmasında komisyonun 1 ay daha çalışması gerektiğini ifade ederek facianın nedeninin tam olarak ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP'nin ortak kararı ile komisyonun çalışma süresinin 1 ay daha uzatılması kararı alındı.