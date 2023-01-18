Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 1 ay uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı

'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 1 ay uzatıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasını araştırmak üzere TBMM'de kurulan 'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu' 10'uncu toplantısını yaptı. TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı.

KOMİSYON BAŞKANI YILDIZ: BİLGİ VE BELGELER KOMİSYONUMUZA İLETİLDİ

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, açılış konuşmasında, "Bundan önce malumlarınız 9 toplantımızda Bartın ve aynı zamanda Zonguldak illerin de gerçekleştirdiğimiz yerinde incelemelerde Komisyon üyelerimizce yaşanan kaza, detaylıca ele alınmış ve yetkililere çeşitli sorular yöneltilmişti. Bu kapsamda TTK ve MAPEK başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yetkilileri 2 kez Komisyonumuza çağrılmış ve olaya ilişkin bilgi alınmıştı. Ayrıca üyelerimizce yöneltilen sorulardan eksik kalan veya detaylandırılması gereken hususlar Amasra'daki saha ziyaretimize ve bilgilendirme toplantısında cevaplanmıştı. Bu süreçte, ayrıca Komisyon üyelerinin yazılı sorularına ve Komisyonda görevli uzmanlarca hazırlanan sorulara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan gelen kapsamlı cevap, bilgi ve belgeler Komisyonumuza iletildi ve bu bilgi ve belgeler üyelerimizle de paylaşıldı. Bugünkü toplantımızda özellikle bu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine hasretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ BEKO: TÜM AİLELER ADALET İSTİYOR

Yıldız'ın konuşmasının ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, aspiratör ve havalandırma sisteminin 40 yıllık olduğunu hatırlatarak, "4 yılda 3 kez ihale iptal edilmiş. İptal gerekçesini bir türlü tam olarak anlayamadık. Bize bürokratları işaret ettiler ama bürokratlar da çıksın bize bu ihalenin neden iptal edildiğini bildirsinler" dedi.

Beko, maden ocağındaki yangının halen sürdüğünü belirterek, "Yangın söndükten sonra madene girmek, bilirkişilerle inceleme yapılması gerekir. Tüm aileler adalet istiyor, ihmal olduğuna inanıyorlar. Şehit olan işçilerin aileleri, işçiler izne çıkarılacakken neden ertelendiğini bir türlü öğrenemedi. Ne hikmetse iptal olmuş. Şehit madenci arkadaşlarımızın aileleri bunları gerçekten öğrenmek istiyorlar. Bartın Amasra madeni rödovans sistemi ile parçalanarak özelleştirilmiş, bu durumun risk yarattığı bilinmiyor muydu?" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise konuşmasında komisyonun 1 ay daha çalışması gerektiğini ifade ederek facianın nedeninin tam olarak ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP'nin ortak kararı ile komisyonun çalışma süresinin 1 ay daha uzatılması kararı alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 PTT personel alımı tarihleri! PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alımı tarihleri!
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
GÜNDEM Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal
Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
GÜNDEM Çatıya çıkan çocuklar yürekleri ağza getirdi
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Muğla'da 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı
GÜNDEM Muğla'da 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör ...
Hatay'da apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
GÜNDEM Yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS TYT AYT YDT ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri!
475 kilometrelik çile
GÜNDEM 475 kilometrelik çile
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorumda ziyaretlerde bulundu
GÜNDEM KADEM Heyeti Çorum'da
Derneğin etkinliği 9 engelliye sandalye oldu
GÜNDEM Derneğin etkinliği 9 engelliye sandalye oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.