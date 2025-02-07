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        Haberler Gündem Amasya'da bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Amasya'da bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bakır levha çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:38
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        Bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı
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        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bir TIR'ın dorsesinden 8 milyon lira değerinde bakır levhanın çalınmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Çorum, Kırşehir ve Merzifon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ü.S, S.Ç, T.M, D.A, K.S, S.S, A.N, M.N, A.A. ve K.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.S, A.A, K.B. ve A.N. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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