Amasya'da merada çıkan yangın kontrol altına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde merada çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 19.09.2023 - 23:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:23
Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü çevresindeki merada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 50 hektar mera alanının zarar gördüğü öğrenildi.