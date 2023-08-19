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        Haberler Gündem Amasya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Amasya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:29
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        Amasya'da otomobil takla attı: 7 yaralı
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        D-100 Karayolunda E.D. (40) yönetimindeki otomobil Dörtyol köyü kavşağında takla attı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, (44) E.D, (38) S.D, (11) B.D, (9) E.B, (7) ve M.D. (6) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova ve Amasya’da bulunan hastanelere sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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