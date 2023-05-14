Amasya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Amasya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Amasya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Amasya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Amasya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Amasya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.21 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.4 oldu. Amasya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 117.769 oyla yüzde 57.12 - Kemal Kılıçdaroğlu: 76.391 oyla yüzde 37.05 - Sinan Oğan: 10.956 oyla yüzde 5.31 - Muharrem İnce: 1.076 oyla yüzde 0.52 aldı. Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Amasya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.57 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:20 itibarıyla yüzde 76.2 oranında açıldı. 2023 Amasya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 99.020 oyla yüzde 59.72 - Millet İttifakı: 60.643 oyla yüzde 36.58 - Ata İttifakı: 2.141 oyla yüzde 1.3 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.019 oyla yüzde 0.62 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 168 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 21:20 itibarıyla 2023 Amasya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

