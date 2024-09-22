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        Çalınan paralar yastığın içinden çıktı

        AMASYA'da girdikleri evden 36 bin 250 TL çalan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:45
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        Çalınan paralar yastığın içinden çıktı
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        AMASYA’da girdikleri evden 36 bin 250 TL çalan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çalınan paralar, pamuklu yastığın içinden çıktı.

        Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan S.G.’ye ait eve 20 Eylül’de giren hırsızlar 36 bin 250 TL çaldı. İhbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın, 4 kişiyi tespit etti. Hırsızlık çetesinin kıyafet değiştirerek, farklı taksilerle yolculuk yapıp, çok sayıda ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33) olduğunu ve Amasya'dan ayrılarak Samsun’a geçtiklerini saptadı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, 4 şüpheliyi Samsun’un Çarşamba ilçesinde kullandıkları araçta yakalayıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada pamuklu yastığın içine gizlenmiş, çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilip sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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