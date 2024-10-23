Düğün dönüşü kaza yapmışlar; ölen anneden geriye fotoğrafları kaldı

AMASYA'da tarlaya uçan otomobilde hayatını kaybeden Ebrar Melike Bal'ın (27), ailesi ile erkek kardeşinin düğününe katıldığı, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Bal'ın sürücü eşi ile 7 aylık oğlu taburcu olurken, geride düğünde çekilen fotoğraflar kaldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal’ın (30) kontrolünü yitirdiği 16 AKM 670 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.