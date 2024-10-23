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        Düğün dönüşü kaza yapmışlar; ölen anneden geriye fotoğrafları kaldı

        AMASYA'da tarlaya uçan otomobilde hayatını kaybeden Ebrar Melike Bal'ın (27), ailesi ile erkek kardeşinin düğününe katıldığı, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:05
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        Düğün dönüşü kaza yapmışlar; ölen anneden geriye fotoğrafları kaldı
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        AMASYA'da tarlaya uçan otomobilde hayatını kaybeden Ebrar Melike Bal'ın (27), ailesi ile erkek kardeşinin düğününe katıldığı, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Bal'ın sürücü eşi ile 7 aylık oğlu taburcu olurken, geride düğünde çekilen fotoğraflar kaldı.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal’ın (30) kontrolünü yitirdiği 16 AKM 670 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EŞİNİN CENAZESİNİ ALDI

        Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, kurtarılamadı. İsmail Bal ile 7 aylık oğlu, sabah saatlerinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ebrar Melike Bal'ın cenazesi, eşi İsmail Bal ve yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Cenaze, ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Boztopraklı Mezarlığı'nda defnedilecek.

        Diğer yandan ailenin Kahramanmaraş'a gittikleri, burada Ebrar Melike Bal'ın erkek kardeşinin düğününe katıldıkları, kazanın da dönüşte meydana geldiği ortaya çıktı. Geriye bu düğünde çekilen aile fotoğrafları kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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