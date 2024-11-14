SGK: Amacımız sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, prim gelirleri toplanırken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilendiği belirtilerek, "Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir" açıklaması yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcunun da son 7 ayda 4,5 milyar liradan ağustos itibarıyla 8,4 milyar, eylül itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükseldiği belirtildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, işçilerin kazançlarından kesilip SGK'ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup, topladığımız bu prim gelirleriyle emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini karşılamaktayız. SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir" denildi.