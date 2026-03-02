Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Kanbolat ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Kanbolat ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

        Muhasebe Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette, Kanbolat tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Bakan'a bilgi verildi, faaliyetler değerlendirildi.

        Vali Bakan, ekonomik hayatın düzenli şekilde sürdürülmesinde mali müşavirlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Ziyaret, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

        Benzer Haberler

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi
        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...