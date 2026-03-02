Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Kanbolat ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Muhasebe Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette, Kanbolat tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Bakan'a bilgi verildi, faaliyetler değerlendirildi. Vali Bakan, ekonomik hayatın düzenli şekilde sürdürülmesinde mali müşavirlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Ziyaret, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.