        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

        Amasya'da anaokulu öğrencileri, bir bakkalın veresiye defterindeki borçları harçlıklarıyla ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

        Amasya'da anaokulu öğrencileri, bir bakkalın veresiye defterindeki borçları harçlıklarıyla ödedi.


        Zübeyde Hanım Anaokulunun "Şirinler" sınıfında, öğrencilere ramazanda yardımlaşmanın önemini anlatmak amacıyla çalışma yapıldı.


        Ailelerin de destek verdiği çalışmada, sınıfın 5 yaşındaki 19 öğrencisi, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde Üçler Mahallesi'ndeki bakkala gitti.


        Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri ve anne ile babalarından aldıkları paralarla, bakkaldaki 10 bin liralık veresiye borcunu kapattı.

        Çocuklara çikolata veren bakkal Fadime Aşçı, "Zübeyde Hanım Anaokulundan gelmişler öğretmenleriyle beraber, veresiyelerimizi kapattılar. Hepsi sağ olsun, keselerine bereket olsun. Öğrenciler harçlıklarını biriktirmiş, 'Böyle bir hayır yapalım.' demiş. Sağ olsunlar, güzel bir şey." dedi.

        Öğrencilerden Duru Şabanoğlu, "Ramazanda yardım etmek çok güzel bir şey. İnsanlara yardım edince çok mutlu oluyorum. Ben de kumbaramda biriktirdiğim paralar ve anne ve babamdan yardım için aldığım paralarla yardım etmek istedim. Çünkü paylaşmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

        Velilerden Neslihan Şabanoğlu ise "Çocuklarımızın, biriktirdiği paralar ve ailelerinden aldıkları yardım paralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın veresiye borcunu kapatmasıyla yardımlaşmanın anlamını anladığını düşünüyorum. Öğretmenlere ve okul yönetimine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak da minik bağışçılara ve ailelerine teşekkür etti.

