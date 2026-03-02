Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan köyünde kar yağışı, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan köyünde kar yağışı, dronla görüntülendi.


        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 1270 rakımlı Alan köyünde kar küreme çalışması yaptı. Köy yolunda kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar, greyderle temizlendi.

        Muhtar Halil Yerlikaya, köyün ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, "Köyümüz 1270 rakımda, yüksek bir köy. Zorlu şartlarda gelip gidiyoruz ama devletimiz bu zorluğu bize en kolay hale getiriyor. Kar yağdığı zaman da anlık olarak yollarımız açılıyor, bir sıkıntımız yok." dedi.

        Kar temizleme çalışmalarına katılan Volkan Çuhadar da bölgede 10 ila 15 santimetre kar bulunduğunu ifade ederek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Şu anda Alan köyünde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her daim milletimizin yanındayız." diye konuştu.

        Ekiplerin karla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla köy yollarının 7 gün 24 saat açık tutulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi
        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...
        Amasya'da kömür madeninde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi sona erdi
        Amasya'da kömür madeninde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi sona erdi