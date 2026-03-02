Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine internet dolandırıcılığı ve madde bağımlılığı konulu seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine internet dolandırıcılığı ve madde bağımlılığı konulu seminer verdi.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Jandarma ekiplerince, fakültenin konferans salonunda öğrencilere internet dolandırıcılığı, KADES, aile içi şiddetin önlenmesi ve madde bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        Daha sonra jandarma görevlileri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Jandarma ekiplerinin, ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterinde...
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...
        Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamer...
        Amasya'da kömür madeninde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi sona erdi
        Amasya'da kömür madeninde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi sona erdi
        Evladına ulaşamayan anneden telefon gelince evde öldüğü anlaşıldı
        Evladına ulaşamayan anneden telefon gelince evde öldüğü anlaşıldı