Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10'uncu Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, ayrıca temasları kapsamında Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüştü.
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