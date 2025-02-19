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        Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaştırıldı

        AMASYA'nın Taşova ilçesi Özbaraklı köyünde rahatsızlanan Rıdvan Yıldırım (87), kardan kapanan köy yolunda mahsur kalınca paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:15
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        Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaştırıldı
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        AMASYA'nın Taşova ilçesi Özbaraklı köyünde rahatsızlanan Rıdvan Yıldırım (87), kardan kapanan köy yolunda mahsur kalınca paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı köyünde ikamet eden Rıdvan Yıldırım, rahatsızlandı. Yakınları, Yıldırım'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, paletli ambulansla Rıdvan Yıldırım'ı Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Rıdvan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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