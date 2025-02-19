Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaştırıldı

Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı köyünde ikamet eden Rıdvan Yıldırım, rahatsızlandı. Yakınları, Yıldırım'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, paletli ambulansla Rıdvan Yıldırım'ı Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Rıdvan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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