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        Amasya'da sağlıksız gıda denetimleri; 10 milyon TL ceza

        AMASYA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:10
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        Amasya'da sağlıksız gıda denetimleri; 10 milyon TL ceza
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        AMASYA’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası kesildi.

        Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız olduğu tespit edilen; 415 kilogram süt ürünü, 305 litre sahte zeytinyağı ve 970 kilogram kırmızı et imha edilmiştir. 2025 yılı başından itibaren sağlıksız gıda arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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