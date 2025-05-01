Amasya'da sağlıksız gıda denetimleri; 10 milyon TL ceza
AMASYA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası kesildi.
AMASYA’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası kesildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız olduğu tespit edilen; 415 kilogram süt ürünü, 305 litre sahte zeytinyağı ve 970 kilogram kırmızı et imha edilmiştir. 2025 yılı başından itibaren sağlıksız gıda arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
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