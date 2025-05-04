Evde annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
EVEGİDEN POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞAmasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K.
EVEGİDEN POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K.’nin, evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan önce tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.’nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından, evde S.K.’nin oğlu M.K. tarafından bıçaklandığı görüldü. Gözaltına alınan M.K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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