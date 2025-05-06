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        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı

        AMASYA'da, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:15
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        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı
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        AMASYA’da, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Minibüs sürücüsü H.Ç., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, doğu illerinden batı illerine tütün mamulü taşıdığı değerlendirilen bir minibüs, kent girişinde durdurdu. Minibüste yapılan aramada poşetler içinde piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.Ç., 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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