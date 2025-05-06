Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı

AMASYA’da, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Minibüs sürücüsü H.Ç., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, doğu illerinden batı illerine tütün mamulü taşıdığı değerlendirilen bir minibüs, kent girişinde durdurdu. Minibüste yapılan aramada poşetler içinde piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.Ç., 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.