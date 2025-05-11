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        2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı; torun, damat ve damadın kardeşi gözaltına alındı

        AMASYA'da O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:05
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        2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı; torun, damat ve damadın kardeşi gözaltına alındı
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        AMASYA'da O.Ö.’nün (73) evinden içerisinde 2 milyon 77 bin TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Olaya ilişkin O.Ö.’nün torunu, damadı ve damadının kardeşi gözaltına alındı.

        Olay, dün Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ö. geç saatlerde geldiği evindeki çelik kasanın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine O.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evin kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı fiziki takip, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, O.Ö.’nun torunu E.D.’nin (20) evin anahtarını daha önceden aldığı tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan çelik kasanın Belmebük köyü yakınlarındaki bir dere yatağına götürüldüğünü belirledi. Burada spiral ile açılan kasadaki 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların alındığı tespit edildi.

        Olaya ilişkin torun E.D., damat K.D. (20) evlerinde ve damadın kardeşi G.D. (18) kendi evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, K.D.’nin evinde çalınan altınlar ele geçirildi. Çelik kasa ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Çalınan altınlar ve boş çelik kasa O.Ö.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve kız kardeşi G.D. adliyeye sevk edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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