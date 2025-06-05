Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        AMASYA'da yaya geçidinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Selçuk K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA’da yaya geçidinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Selçuk K. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 05 AEK 794 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçmeye çalışan Selçuk K.’ye çarptı. Kazada, savurup sürüklenen sürücü Selçuk K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selçuk K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Göynücek Anaokulu'nda yıl sonu şenliği düzenlendi
        Göynücek Anaokulu'nda yıl sonu şenliği düzenlendi
        Parkta sallanırken devrilen demir salıncağın altında kalan Yağız hayatını k...
        Parkta sallanırken devrilen demir salıncağın altında kalan Yağız hayatını k...
        Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Taşova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi
        Taşova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi
        Amasya'da polis, esnaflara sahte para uyarısı yaptı
        Amasya'da polis, esnaflara sahte para uyarısı yaptı
        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı