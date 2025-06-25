Bakan Yerlikaya: Türkiye, dünyada saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Türkiye, bölgesinde caydırıcı, dünyada saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir. Yerlilik oranı yüzde 80'i aşan savunma sanayimizle, insansız hava araçlarından zırhlı taşıyıcılara, radar sistemlerinden, yapay zeka tabanlı güvenlik altyapılarına kadar pek çok alanda kendi teknolojimizi üretir hale geldik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Özel Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Programda özel güvenlik sektörünün kolluk kuvvetlerine olan desteği ve sektörün sorun ve talepler ele alındı. Programa Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

'KAAN'IMIZ DA GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLMEYE BAŞLAYACAK'

Bakan Yerlikaya, güvenlik olmadan kalkınmanın olamayacağını söyleyerek, "Zira güvenlik yoksa yatırım yoktur, üretim yoktur, huzur yoktur. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun temel dayanaklarının başında Türkiye'nin huzuru ve güvenliği gelmektedir. Son 23 yılda ülkemiz, güvenlik anlayışında köklü bir değişim yaşamıştır. Savunma sanayisinden sınır güvenliğine, asayişten istihbarata ve siber güvenliğe kadar pek çok alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye, bölgesinde caydırıcı, dünyada saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir. Yerlilik oranı yüzde 80'i aşan savunma sanayimizle, insansız hava araçlarından zırhlı taşıyıcılara, radar sistemlerinden, yapay zeka tabanlı güvenlik altyapılarına kadar pek çok alanda kendi teknolojimizi üretir hale geldik. İnşallah en kısa zamanda; BAYRAKTAR, ANKA, HÜRKUŞ ve HÜRJET gibi, GÖKBEY ve ATAK gibi, geleceğin beka gücü olacak yeni nesil jet savaş uçağımız KAAN'ımız da gökyüzünde süzülmeye başlayacak. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı, savunma güvenliğimiz ne kadar hayati öneme sahipse; içeride huzuru, refahı ve kalkınmayı koruyan iç güvenliğimiz de en az onun kadar vazgeçilmezdir, stratejiktir" dedi.

'ÖZEL GÜVENLİK, KAMU GÜVENLİĞİNİN ASLİ BİR PARÇASIDIR' Bakan Yerlikaya, iç güvenliğin en önemli paydaşlarından birinin de özel güvenlik olduğunu belirterek, "Bugün ülkemiz genelinde 328 bin 221 özel güvenlik personeli; metrolarda, hastanelerde, üniversitelerde, havalimanlarında ve kamu alanlarında görev yapıyor. Özel güvenlik artık kamu güvenliğinin tamamlayıcısı değil, asli bir parçasıdır. Modern toplumlarda kamu-özel güvenlik iş birliği, güvenli şehirlerin inşasında temel yaklaşımlardan biridir. Özel güvenlik sistemlerinin güçlenmesi, polis ve jandarma birimlerinin daha stratejik görevlerde yoğunlaşmasını sağlıyor. Bu model, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açasından da önemlidir. Özel güvenlik sektörü, özellikle gençler için istihdam alanı ve mesleki gelişim fırsatı da vermektedir. İçişleri Bakanlığı olarak; özel güvenlik sektörü ile iş birliğimizi sürekli geliştirmeyi önemsiyor ve nitelikli bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Bu dönüşümün ilk örneği ÖGNET (Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu) Projesi'dir. 'Dijital Türkiye' dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan ÖGNET, bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiş örnek bir uygulamadır. ÖGNET sayesinde özel güvenlik sektörüne ilişkin tüm işlemler elektronik ortama taşınmış, böylece hem bürokratik yük azaltılmış hem de hizmetler çok daha hızlı, etkin ve düşük maliyetlerle yürütülmektedir. Bugün ÖGNET, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız ile sektör kullanıcıları ve taşra birimlerimizin de dahil olduğu yaklaşık 100 bin kullanıcıyla, güvenlik hizmetlerimizin anlık ve dijital ortamda yönetilmesine imkan sağlamaktadır. İkinci önemli uygulamamız ise KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon) Projesi'dir. KAAN sayesinde suç meydana gelmeden önlemeyi hedefliyoruz. KAAN projesi ile özel güvenlik görevlilerinin, polis ve jandarma ile entegrasyonunu sağlayarak, suçla mücadelede hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırıyoruz. Üçüncüsü de sektörün geleceği için büyük önem arz eden ÖZGE (Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan/Branş Eğitimleri) Projesi'dir. Proje kapsamında özel güvenlik görevlilerimizin daha donanımlı, daha bilgili, daha etkili olmaları için kapsamlı eğitimler yürütüyoruz. Eğitimde kaliteyi artırıyor, mesleki aidiyet duygusunu güçlendiriyoruz" diye konuştu.