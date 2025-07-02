Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da istinat duvarı çöktü, enkaz diğer evin içine doldu

        AMASYA'da bir evin istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da istinat duvarı çöktü, enkaz diğer evin içine doldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA’da bir evin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarla birlikte kayan toprak ve taş parçaları, önündeki evin yatak odasına doldu.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Beyazıtpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Keleş Sokak’ta meydana geldi. Bir eve ait istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken duvarla kayan toprak ve taş parçaları, hemen altında bulunan 2 katlı bir evin giriş katındaki yatak odasının camını kırarak, içeri doldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan Menekşe Sarı’nın, odada bulunmadığı öğrenildi. Mahalleli, çıkan gürültü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

        ‘DEPREM OLUYOR SANDIK’

        Gürültüyle deprem olduğunu zannettiklerini belirten Menekşe Sarı, “Nasıl oldu biz de bilemedik. Biz balkonda kahvaltıdaydık, bir anda büyük bir ses duyduk. Deprem oluyor sandık ama değildi. Sonra tozları görünce, yan taraflardan bir yer tutuştu sandık. Odaya inince her tarafın battığını gördük. Dışarısı bahçe, komşular bahçelerini suladıkça su toprağı yumuşatmış. Duvar, suyu eme eme kaymış ve evin içine girmiş. Bize ait sadece 1 metrelik bir yer vardı, kayan bütün toprak ve kayalar oraya yığılmış. Çok büyük bir gümbürtü oldu. Çok korktuk ama Allah’tan can kaybı olmadı. Yetkililerden buranın boşaltılmasını ve gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Kore gazisi Halil Kanar, son yolculuğuna uğurlandı
        Kore gazisi Halil Kanar, son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da hububat hasadı başladı
        Amasya'da hububat hasadı başladı
        Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret
        Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret
        Amasya Valisi Bakan, yapımı devam hayvan barınağında incelemelerde bulundu
        Amasya Valisi Bakan, yapımı devam hayvan barınağında incelemelerde bulundu
        Amasya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Amasya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Amasya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sünnet Şöleni" düzenlendi
        Amasya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sünnet Şöleni" düzenlendi