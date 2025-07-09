Amasya'da otomobil alev alev yandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. O.B. (18) yönetimindeki 63 AED 351 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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