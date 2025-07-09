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        Amasya'da otomobil alev alev yandı

        AMASYA'da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:55
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        Amasya'da otomobil alev alev yandı
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        AMASYA’da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. O.B. (18) yönetimindeki 63 AED 351 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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