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        Amasya'da müstakil ev yangında küle döndü

        AMASYA'nın Gözlek köyünde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:50
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        Amasya'da müstakil ev yangında küle döndü
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        AMASYA’nın Gözlek köyünde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, saat 13.15 sıralarında Amasya' merkeze bağlı Gözlek köyünde müstakil bir evde çıktı. Yaşar Aktaş’a ait tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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