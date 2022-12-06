Merzifon'da tiyatro oyunu sahnelendi

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AMASYA (AA) - Merzifon ilçesinde, Maydanoz Sapları Tiyatro Topluluğu, "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Amasya Üniversitesi Kültür ve Siyaset Kulübü tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Emine Başak Savaş ve öğrenciler izledi.

Kaymakam Güldoğan, tiyatro ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencileri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Yeşilçam filmlerinden ilham alınarak, ayrı düşen bir çiftin başından geçen komik olayların anlatıldığı tiyatro oyununun sonunda öğrenciler, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

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