Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte spor salonu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Çanakkale Parkı'na kadar yürüdü.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuğçe Koyuncu, gazetecilere, düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Günlük yürüyüş aktivitesinin insan sağlığına birçok fayda sağladığına dikkati çeken Koyuncu, sağlıklı ve zinde kalmak için yürüyüşün önem taşıdığını vurguladı.

        "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüşe Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Amasya'daki hayvan barınağı ve hastanesi sahipsiz hayvanlar için hizmet ver...
        Amasya'daki hayvan barınağı ve hastanesi sahipsiz hayvanlar için hizmet ver...
        Amasya'da çocuklar sahipsiz hayvanlarına mama verdi
        Amasya'da çocuklar sahipsiz hayvanlarına mama verdi
        Amasya'da okul servis araçlarının denetimi devam ediyor
        Amasya'da okul servis araçlarının denetimi devam ediyor
        Suluova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Suluova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Doğum günü pastası yiyen 14 kişi, hastaneye başvurdu
        Doğum günü pastası yiyen 14 kişi, hastaneye başvurdu
        Amasya'da tarihi belediye binasının restorasyonunda sona gelindi
        Amasya'da tarihi belediye binasının restorasyonunda sona gelindi