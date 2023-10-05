Merzifon'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte spor salonu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Çanakkale Parkı'na kadar yürüdü.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuğçe Koyuncu, gazetecilere, düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Günlük yürüyüş aktivitesinin insan sağlığına birçok fayda sağladığına dikkati çeken Koyuncu, sağlıklı ve zinde kalmak için yürüyüşün önem taşıdığını vurguladı.

"Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüşe Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.