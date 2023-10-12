Suluova'da "Mini Futbol Türkiye Halı Saha Futbol Ligi" başladı Suluova ilçesinde özel bir televizyon kanalının sponsorluğunda ve organizesinde "Mini Futbol Türkiye Halı Saha Futbol Ligi" turnuvası başladı.

Suluova ilçesinde özel bir televizyon kanalının sponsorluğunda ve organizesinde "Mini Futbol Türkiye Halı Saha Futbol Ligi" turnuvası başladı.

İlçe merkezinde bulunan özel bir halı sahada yapılan turnuvanın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Fatih Üçok, katılan takımları tebrik etti.

Üçok, turnuvanın centilmenlik içinde olumsuz bir durum yaşanmadan başarıyla yapılmasını ve hak eden takımın kazanmasını temenni ederek, organizasyonun ilçede tertip edilmesine katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

On üç takımın katıldığı turnuva bir ay sürecek.