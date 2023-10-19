Amasya'da tıra çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan pikap sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan pikap sürücüsü yaralandı.
Aziz T. idaresindeki 52 ADJ 717 plakalı pikap, Merzifon-Çorum kara yolu 6. kilometresinde İlhan A. yönetimindeki 42 AJK 062 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan pikap sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.