Merzifon'da 400 balya saman yandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 400 balya saman zarar gördü.
Giriş: 20.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:37
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 400 balya saman zarar gördü.
Yolüstü köyünde Hasan E'ye e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında 400 balya saman da yandı.