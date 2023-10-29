Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da fener alayı düzenlendi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi önünde başlayan etkinlik için, öğrencilerden oluşan bando takımı ile fener alayının arkasında açılan büyük Türk bayrağına eşlik eden ilçe protokolü ile öğrenci ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yol kenarında toplanan vatandaşlar da yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

        Meydanda son bulan fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından çalan marşlar eşliğinde havai fişek gösterileri sunuldu.

        Kaymakam Şafak Gürçam, yaptığı açıklamasında,ilçe halkıyla birlikte Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde yaşadıklarını belirterek, "Bugün 100 yıl önce yokluklar ve zorluklar içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk milletinin zaferi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı sonrası ilan edilen Cumhuriyetimizin birinci asrını kutluyoruz. 7’den 77’ye tüm Suluova buradaydı. Ben bu vesile ile Suluovalı hemşehrilerimizin ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutluyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bugün Cumhuriyetin 100. yılı. Tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. 100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanı gerçekleşmişti. Bugün de tam bir asır sonra halkımızla, gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını coşku ile kutladık, kutluyoruz. Bu gün bir yürüyüş yaptık bayraklar ellerimizde. Yer gök Türk bayrağı olsun dedik. Ellerimizde rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımızla birlikte bugün bağımsız güçlü bir Türkiye için yürüdük. Duamız şudur, bu coğrafyada bölgesinin ve küresel bir lider olan Türkiye'dir. 100. yılımız kutlu olsun." diye konuştu.

        Çocuklarıyla birlikte Türk bayrakları ile fener alayı ve kortej yürüyüşüne katılan Sibel Baş, büyük bir coşku yaşadıklarını dile getirerek, "Çoluk çocuk herkes çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Cumhuriyet her şey demek, laiklik, özgürlük, bağımsızlık her şey demek bizim için Cumhuriyet. Çocuklarımızla birlikte yürüyüşe katıldık. Bayraklar astık, evimizi donattık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. 100. yılında çocuklarımla birlikte bugünleri görmek çok güzeldi. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz

        Benzer Haberler

        Taşova'da fener alayı düzenlendi
        Taşova'da fener alayı düzenlendi
        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı
        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı
        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi
        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi
        Merzifon'da çelenk sunma töreni düzenlendi
        Merzifon'da çelenk sunma töreni düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenle...
        Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenle...