Amasya'da otizmli çocuklar yüzme etkinliği düzenlendi

Amasya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından otizmli çocuklar için yüzme etkinliği düzenlendi.

Yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yılmaz Doruk’un eşi Meral Doruk, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt ile otizmli çocuklar ile aileleri katıldı.

Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt, otizmli çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Otizmli çocuklarla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: